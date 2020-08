Le ragioni del No al Referendum sul taglio dei parlamentari

Il Parlamento italiano ha un costo per il Paese. Se sono accorti tutti, più di altri a cavalcare il vento populista contro la casta è il Movimento Cinque Stelle, che nel frattempo ha abolito il vincolo dei due mandati, che alla scatoletta di tonno ha preferito il tonno, pinna azzurra.

Contro la casta, i pentastellati iniziano così la loro carriera politica, fanno incetta di consenso, arrivano a percentuali importanti, govervano. Nel frattempo gli elettori non si sono accorti che il vento che soffiava sul fuoco del populismo è diventato esso stesso casta, si è nutrito di potere, si è asservito al potere e da lì non si muove.

In loro la propaganda non cessa, per questo invitano gli elettori a recarsi alle urne a settembre per votare SI al referendum che prevede la diminuzione dei parlamentari.

Un attacco alla democrazia e alla vita partecipata dei territori, …









