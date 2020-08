La spiaggia di San Vito sta scomparendo

L’ erosione del lido sanvitese ha raggiunto livelli molto preoccupanti, in particolare ad est dove da mesi la sabbia scompare per lasciare il posto a sassi ed argilla millenaria.

Lo strato di terra compatta sottostante la spiaggia, che costituisce la base indefettibile per la stabilità futura del banco di sabbia, si sta sciogliendo. Il rischio, quindi, è quello di giungere ad un punto di non ritorno del fenomeno erosivo.

Lo scioglimento del substrato di argilla, infatti, potrebbe rendere vani anche i futuri ripascimenti.

Ciò sta accadendo nonostante tutto il denaro pubblico speso negli ultimi anni per tamponare il problema. Denaro di tutti i cittadini e corregionali.

"Noi lo segnaliamo da mesi, ma numerosi studiosi e cittadini lo sostengono da anni, che la vita stessa di San Vito Lo Capo è in grave pericolo a causa dell'erosione galoppante del litorale. L'ultimatum arriva dallo …









