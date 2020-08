La mossa del gambero. La donna tra emancipazione e regressione

di Lavinia Spalanca

Se dovessimo abbozzare un ritratto dell’attuale condizione femminile, in un’epoca di presunta parità fra i generi, non potremmo che incorniciarlo sotto il segno del dualismo o, meglio, di una dialettica dei contrari. Da una parte – come risulta evidente – la donna si è emancipata da una condizione di schiavitù e subalternità all’universo maschile, nonché ai tanti ruoli e incasellamenti imposti dalla tradizione, nel raggiungimento dell’anelata autonomia, soprattutto economica; dall’altra, ha scontato a caro prezzo questo sofferto risultato, specie in un Paese impreparato culturalmente come il nostro, che sembra aver rovesciato il celebre slogan femminista “A woman needs a man like a fish needs a bicycle” (Una donna ha bisogno di un uomo come un pesce di una bicicletta) nel motto popolare “Hai voluto la bicicletta? Ora pedala!”. Da …









