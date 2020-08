La marsalese Anna Grassellino direttrice del centro SQMS. Ecco di cosa si tratta 

Nuovo prestigioso traguardo per la ricercatrice marsalese del Fermilab, Anna Grassellino.

Il Department of Energy degli Stati Uniti (DOE) ha infatti finanziato il Superconducting Quantum Materials and Systems Center (SQMS) coordinato dal Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory) di Chicago e guidato proprio da Anna Grassellino.

Cliccando qui potete leggere, in inglese, la comunicazione del Fermilab.

Il finanziamento è di 115 milioni di dollari. Lo scopo è portare progressi trasformativi nella scienza dell’informazione quantistica. Vi partceipano 20 istituzioni, tra cui per l’Italia l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare , l’unico partner non statunitense del progetto.

Anna Grassellino sarà alla guida del centro di ricerca, che avrà il compito di sviluppare un computer quantistico d’avanguardia con prestazioni mai raggiunte finora basato su tecnologie superconduttive. Il Centro svilupperà anche nuovi sensori quantistici con importanti applicazioni …









