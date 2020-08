I volontari di “Prati-Care” tornano nei centri di Badia Grande

La cooperativa sociale Badia Grande ha avuto il piacere di ospitare anche quest’anno alcuni volontari dell’associazione onlus “PRATI-CARE”, presieduta dalla dott.ssa Annamaria Fantauzzi, docente di antropologia medica e culturale all’Università di Torino, che sono venuti in “missione” nei centri di accoglienza di Barcellona Pozzo di Gotto, Bonagia , Alcamo e Trapani.

La presenza dei volontari, con la loro professionalità, rappresenta un valore aggiunto per i beneficiari dei progetti di accoglienza, con i quali interagiscono e condividono la quotidianità; dai momenti di svago alle attività educative e laboratoriali, come lo studio delle lingue e l’educazione ambientale, fin alle piccole mansioni ‘pratiche’, utili per integrarsi nel contesto sociale in cui vivono. L’obiettivo dell’associazione è, infatti, quello di aiutare gli ospiti ad acquisire competenze e conoscenze ed una maggiore disponibilità all’incontro e alla …









