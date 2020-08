Fuori il nuovo album degli “Ermetica”, gruppo musicale del territorio

In tempo di Covid non è semplice completare e rilasciare un progetto, non lo è specialmente se siamo nel bel mezzo di Agosto, in Sicilia, dove ogni cosa, per definizione, si posterga a “Po si viri!”!

Eppure gli ERMETICA ci hanno creduto.

Edoardo, Vito, Dario e Davide, i primi tre di Santa Ninfa, il quarto di Castelvetrano, lavorano dal 2016 per strutturare e produrre 11 brani inediti che vanno a costituire il loro primo album dal titolo “Ultimo Contatto“.

L’album, rilasciato su più di 200 piattaforme digitali, Spotify e Youtube Music in testa, è un viaggio introspettivo, dalle sonorità accattivanti e poliedriche cantato in italiano, che quasi nessuno nella provincia di Trapani ha più l’energia di intraprendere.

Sviluppare e strutturare musica fatta in casa è un'arte per nulla redditizia che rimane appannaggio









