Dalla Fardelliana alla Comunale di Marsala. I contributi alle biblioteche della provincia di Trapani

La Biblioteca Fardelliana di Trapani, la Biblioteca Comunale di Salemi, quella di Paceco, la Biblioteca di Paceco, quella di Marsala, la “Bonanno” di Mazara. Sono alcune delle biblioteche che hanno ottenuto un contributo di Euro 10.001,90 da parte del MIBACT, ai sensi del D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 concernente il riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali finalizzato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Qui l’elenco di tutte le biblioteche beneficiarie.

Il contributo per la Fardelliana verrà interamente utilizzato per l’acquisto di libri al fine di incrementare il patrimonio librario della Biblioteca.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Rosalia D’Alì, nell’esprimere la propria soddisfazione per la concessione del contributo, sottolinea che la Fardelliana nell’ultimo biennio si è andata sempre più affermando come punto cardine della promozione culturale e della crescita sociale nel territorio attraverso la programmazione …









