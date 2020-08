Covid, una nuova ordinanza del Sindaco Tranchida a Trapani 

Nuova ordinanza per le misure anti covid del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. L’ordinanza recepisce le ultime direttive del governo, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di mascherina nei luoghi del passeggio e della movida, dalle 18 in poi, quando non è possibile garantire il distanziamento.

E poi detta le regole per l’utilizzo del campo Coni, il mercato del pesce e il mercato del contadino, l’accesso alle ville comunali, alle spiagge.

Potete leggere e scaricare l’ordinanza con tutte le regole dettagliate cliccando qui.

Ricordiamo che le misure di base per prevenire la diffusione dell’infezione da coronavirus, responsabile della pandemia di COVID19, da rispettare in ogni luogo pubblico (es. non esaustivo, strade, piazze, spiagge, zone pedonali e ZTL, etc.) sono:

A) rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro da altre persone;

B) in situazioni nelle quali tale distanziamento non sia possibile o difficile da attuare, o sia diversamente …









