Covid e migranti: Tar, denunce, e ordinanze. Intanto aumentano le terapie intensive in Sicilia

Il Ministero dell’Interno ricorrerà al Tar, Musumeci vuole andare in procura. Nel frattempo sia il governatore siciliano che il leader della Lega Salvini si beccano una denuncia per procurato allarme.

Non si placano le tensioni sulla gestione dei migranti in Sicilia dopo la decisione di Nello Musumeci di chiudere gli hotspot, cavalcando l’onda populista secondo cui l’emergenza Covid sia spinta dal gran numero di migranti che arrivano sull’isola. La sua ordinanza prevedeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza, il Viminale gli ha fatto notare che non era sua competenza, e Musumeci è andato dritto, pronto allo scontro. “Li chiudo perchè sono luoghi squallidi, senza requisiti igienico sanitari. Sono dei campi di concentramento”, ha detto attirandosi tutte le critiche Musumeci. Lo sgombero sarebbe dovuto avvenire ad opera dello Stato, però, ma non ci sono stati …









