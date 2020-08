Coronavirus, ci sono ben 165 vaccini in lizza 

Ad oggi sono ben 165 i vaccini a cui si sta lavorando per sconfiggere il coronavirus.

Trentadue le formulazioni già sperimentate sull’uomo: otto sono nella Fase 3 (quella conclusiva) e due, quello cinese e quello russo, sono stati approvati ufficialmente dalle rispettive agenzie regolatorie, senza aver concluso l’iter clinico. Lo scrive oggi il Corriere della Sera.

Il candidato italiano di ReiThera è nella Fase 1.

I candidati in Fase 3 di sperimentazione (che serve a valutare efficacia e sicurezza su migliaia di persone) basati sulla tecnica ad «acido nucleico» sono quelli di Moderna e BioNTech/Pfizer. Utilizzano uno o più geni del coronavirus (in questo caso) per provocare una risposta immunitaria. Moderna collabora con i National Institutes of Health Usa.

Il vaccino BioNTech/Pfizer è dello stesso tipo: l’azienda tedesca ha avviato collaborazioni con Pfizer (Usa) e il produttore cinese di …









Leggi la notizia completa