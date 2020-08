Bonus mamma 2020, ecco le info per ricevere le 800€

Il bonus mamma 2020 è erogato dall’Inps. Si tratta di un aiuto immediato alle donne in gravidanza e alle neomamme, per assisterle nei pagamenti di visite, ecografie, pannolini, corredo e di tutte le prime spese da affrontare per il nuovo arrivato.

Il bonus va richiesto entro l’anno di vita del bambino (e a partire dal settimo mese di gravidanza). Non ci sono requisiti di reddito per averlo, basta partorire ed essere:

✔residenti in Italia

✔cittadine italiane o della Comunità Europea

✔cittadine non comunitaria ma con permesso di soggiorno Ue di lunga durata.

‼️Il bonus nascita naturalmente può anche essere richiesto da chi adotta o prende in affido un minore, purché la richiesta sia fatta entro un anno dall’atto giuridico di notifica.

La richiesta per il bonus mamma si fa all’Inps, per via telematica.Si può anche avanzare tramite un …









Leggi la notizia completa