A che punto sono i lavori alla condotta fognaria a Trapani

Non ci sono solo i problemi con l’acqua a tenere impegnati, in queste ore, i tecnici e gli operai a Trapani.

Ci sono ancora problemi con la condotta fognaria in città, a causa di una rete che fa, è il caso di dirlo, acqua da tutte le parti.

Proseguono senza sosta, anche in orario notturno, i lavori per riparare la condotta fognaria che porta i liquami al depuratore di Nubia sotto l’osservazione dell’Assessore Romano. Nella tarda mattinata di ieri è stato estratto il tubo ammalorato che causava la perdita per sostituirlo con quello nuovo. Si sta, inoltre, riparando anche una porzione di tubazione parallela che negli anni passati era stata abbandonata. Questa ulteriore sostituzione consentirà di attivare un by pass nel caso di eventuali altre perdite. Salvo imprevisti, si presume che i lavori termineranno in settimana.









Leggi la notizia completa