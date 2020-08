Valderice, incidente in Via Vespri: un ferito grave

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente a Valderice in via Vespri.

Ad essere coinvolti un’auto e uno scooterone.

Secondo alcuni testimoni oculari, l’auto stava per imboccare la via Salvatore Augugliaro e lo scooter ha frenato bruscamente, scivolando e sbattendo sulla ruota anteriore sinistra della macchina.

Il conducente dello scooterone – noto commerciante della zona – è stato trasportato in ospedale con gravi ferite alla gamba.

Il conducente dell’auto e la compagna – entrambi turisti – sono rimasti, invece, illesi









