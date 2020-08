Un nuovo parco eolico: lo realizza l’Enel a Partanna 

Un nuovo parco eolico nel Belice. Lo realizza l’Enel a Partanna.

Enel Green Power ha avviato la costruzione del parco eolico di Partanna in Sicilia. L’impianto – sottolinea la società – produrrà circa 40 GWh/anno da fonte rinnovabile, corrispondenti alla fornitura di energia per circa 10mila abitazioni, evitando l’emissione in atmosfera di circa 33mila tonnellate di CO2 all’anno. L’impianto verrà realizzato in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, e sarà costituito da sei aerogeneratori da 2,4 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 MW. L’entrata in esercizio del parco eolico è prevista ad aprile 2021.

Proprio tempo fa c’eravamo occupati della costruzione di un parco eolico nella stessa zona. Qui il nostro approfondimento.

“L’avvio del cantiere di Partanna conferma il nostro impegno per sviluppare nuova capacità rinnovabile in Italia, contribuendo così agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo Enel e del …









Leggi la notizia completa