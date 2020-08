Udine. Rapine in abitazione, in danno di persone anziane e sole: fermato 18enne di etnia rom

Nella mattinata di ieri, 24 agosto, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine, a conclusione di un’approfondita indagine, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Udine, a carico di B. G., 18enne di etnia rom, residente in questo capoluogo, già noto alle FF.OO., che, rintracciato nella roulotte in cui viveva, è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto al carcere di Udine.

L’attività, nata nello scorso mese di maggio, a seguito della recrudescenza del fenomeno delle rapine in abitazione, in danno di persone anziane e sole, ha accertato la responsabilità dell’odierno arrestato nella rapina commessa la sera del 30 giugno in una villetta di Pozzuolo del Friuli, di proprietà di una pensionata 80enne. Nella circostanza, il giovane è stato ripreso dalle immagini del videocitofono …









