Trapani, ladri “pendolari” arrestati dalla polizia

Rubavano le chiavi degli appartamenti dalle autovetture in sosta nelle località di villeggiatura, per poi eseguire furti in città.

Sono stati arrestati ieri notte dalla Polizia di Stato di Trapani due ladri “in trasferta”. Si tratta di due palermitani, entrambi pregiudicati con precedenti specifici, che nelle prime ore della nottata erano soliti recarsi nei parcheggi o sul lungomare di Trapani, dove, dopo aver scelto il veicolo giusto, ne infrangevano i vetri prelevando le chiavi ed individuando la residenza delle vittime dalle carte di circolazione. Nel cuore della notte agivano poi indisturbati in città, mettendo a soqquadro le abitazioni in tutta tranquillità, data la sicura assenza dei proprietari.



Nella nottata di ieri l’ennesimo colpo, ma questa volta, sulle loro tracce c’erano gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani, che ne monitoravano i movimenti. Infatti, i due pregiudicati dopo essersi …









Leggi la notizia completa