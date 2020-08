Trapani. Coronavirus, positivo un motorista della Liberty Lines

Un altro caso di coronavirus a bordo della Liberty Lines, la compagnia che collega Trapani alle isole Egadi. Dopo il caso della turista, scoperta positiva al suo rientro dopo le vacanze a Favignana, adesso è un membro del personale ad essere risultato positivo al tampone.

Si tratta di un motorista dell’aliscafo veloce “Vittoria M”. La compagnia ha fermato la corsa dell’aliscafo. Tutto l’equipaggio sarà sottoposto a tampone.

Il nuovo caso pone ancora al centro dell’attenzione il rischio di contagio a bordo di aliscafi e traghetti, pieni come non mai in queste settimane estive. La compagnia ha sempre rassicurato tutti, dichiarando di fare osservare le distanze e gli obblighi. In realtà diverse immagini e testimonianze raccontano di assembramenti ai moli in arrivo e in partenza, e di diversi passeggeri senza mascherina a bordo. Non un problema di poco conto se consideriamo che il Vittoria M, ad esempio, …









