Tre ragazzi colpiti da una scarica elettrica dopo essersi appoggiati ad un palo dell’illuminazione pubblica. Uno dei tre, un 14enne, è finito in ospedale.

E’ successo a Favara, nell’Agrigentino, in piazzetta della Pace.

I familiari dei ragazzi hanno presentato denuncia presso la locale Tenenza dei Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia determinato la dispersione elettrica.









Leggi la notizia completa