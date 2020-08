Sicilia, migranti: Musumeci e Salvini denunciati per procurato allarme e … 

Matteo Salvini e Nello Musumeci sono stati denunciati per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. L’esposto è stato depositato dal senatore siciliano Davide Faraone (Italia Viva) nel primo pomeriggio di oggi, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

“Difendo la Sicilia dagli sciacalli” dichiara Faraone.

“Ho presentato un esposto alla Procura di Agrigento per difendere la Sicilia dagli sciacalli. Perché l’ordinanza del presidente della regione siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani. Alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo”. Lo scrive in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Presentare al mondo la Sicilia come un lazzaretto – aggiunge – come il campo profughi d’Europa, affermare che “i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro …









