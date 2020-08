Scrive Iustitia in Veritate sui “bambini mai nati che imbarazzano le femministe trapanesi”

Interveniamo volentieri nel dibattito sorto a seguito della iniziativa del Consiglio Comunale di Marsala che ha approvato con ampia maggioranza – 23 favorevoli su 26 votanti – una mozione dal titolo “Registro dei Bambini mai nati. Modifica al Regolamento cimiteriale”.

La nostra associazione – che nasce per la tutela dei diritti lesi delle persone, anche in forma associata, che subiscono ingiustificati attacchi alla libertà di espressione e di pensiero – si schiera quindi a fianco della promotrice dell’iniziativa per l’ideologico attacco subito.

Per riportare il tema a ciò che effettivamente è, senza quindi letture distorte, osserviamo quanto segue:

La delibera promossa dal Consigliere comunale Giusy Piccione, introduce tre rilevanti novità:

il cambiamento nel regolamento cimiteriale per quanto attiene alla dicitura adottata per il feto al di sotto delle 28 settimane di gestazione: non più definito ”Prodotto abortivo” come qualsiasi materiale di scarto, ma “Bambino …









