Salemi. ‘Welcome back Tony Scott’

Il 30 agosto e il 6 settembre Salemi ricorda il ‘suo’ jazzista

REDAZIONE – Due concerti nel nome del famoso jazzista Tony Scott. Anche quest’anno Salemi ricorda il musicista che aveva le sue origini nella cittadina trapanese. Torna infatti, nell’ambito del cartellone di iniziative ‘Salemi dEstate’ organizzato dall’amministrazione comunale, ‘Welcome back Tony Scott’: non ci sarà il consueto premio dedicato al clarinettista scomparso nel 2007, a causa della pandemia che ha impedito l’organizzazione del riconoscimento nel mese di giugno, ma il Comune di Salemi ha voluto comunque confermare due appuntamenti musicali curati dalla Fondazione The Brass Group, e realizzati grazie al contributo di ENGIE, player dell’energia e servizi, per mantenere la continuità con una iniziativa che appena lo scorso anno ha visto premiato il pianista Raphael Gualazzi.

