Nubia, il mare restituisce corpo senza vita di un cucciolo di delfino

Cucciolo di delfino rinvenuto senza vita a Nubia, nei pressi del Museo del Sale. La macabra scoperta risale ormai alla scorsa settimana quando l’animale è stato ritrovato tra le alghe in avanzato stato di putrefazione: ad attivarsi alla rimozione del mammifero, Balduccio Ferlito, volontario della Lega per la difesa del Cane. A nulla però sono serviti gli interventi degli organi preposti: il delfino, in evidente stato di decomposizione, resterà in quel punto. La carcassa si trova in punto difficilmente raggiungibile e potrebbe disgregarsi al minimo movimento nel tentativo di rimozione.

Questo è solo l'ultimo di molti casi in cui il mare, in questa strana estate, ha restituito corpi senza vita di animali.









