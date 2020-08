   Migranti. Musumeci e lo scontro con Roma, ore decisive. La Chiesa condanna l’ordinanza

Nello Musumeci dice che non vuole andare allo scontro con lo Stato. Ma quella di ieri è stata la giornata in cui, di fatto, il governatore siciliano ha deciso di puntare i piedi e ricorrere, se necessario, alla magistratura sulla questione degli hotspot per i migranti.

L’ordinanza di Musumeci è valida da qualche ora. Gli hotspot e i centri di accoglienza dovrebbero essere sgomberati, ma in che modo non si capisce. Il Viminale aveva fatto sapere che la competenza sui migranti non era della regione ma dello Stato. E Musumeci in conferenza stampa ieri è tornato all’attacco, con la premessa che non vuole lo scontro con Roma, ma è pronto ad andare in procura se non si fa come dice lui.

“Il Governo centrale la smetta di mostrare i muscoli e faccia il proprio dovere. Noi andiamo avanti consapevoli di essere dalla parte della ragione& …









