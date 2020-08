Migranti in Sicilia: decide il Tar. La gaffe di Musumeci sui “campi di concentramento” 

Sarà il Tribunale Amministrativo Regionale, il Tar, a decidere sulla singolare ordinanza del presidente della Sicilia, Nello Musumeci, che ha deciso di cacciare “per esigenze sanitarie” tutti i migranti dall’isola. Il Ministro dell’Interno ha chiarito che l’ordinanza non è valida, Musumeci non ha alcun potere, da qui la decisione del governatore di andare allo scontro. Sullo sfondo, l’assist politico a Salvini per riprendere la sua propoganda anti – migranti in vista delle elezioni regionali di Settembre.

Nella foga di attaccare il governo, Musumeci fa anche paragoni impropri: “Invece di rispondere con atti concreti sull’emergenza immigrazione, il governo centrale trova la soluzione: creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, abbandonato da anni. Ci troviamo con tende che ci ricordano luoghi e scene da dimenticare assolutamente”.

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano critica l'ordinanza Musumeci sui migranti e le frasi, durissime, utilizzate









