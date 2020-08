Migranti e Covid-19, Davide Faraone denuncia Musumeci e Salvini

Il Presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha denunciato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il leader della Lega Matteo Salvini.

L’esposto è stato depositato alla procura di Agrigento nel primo pomeriggio.

Ad annunciarlo è lo stesso Faraone sui social.

“Una denuncia – ha scritto il senatore – per procurato allarme, abuso d’ufficio è diffrazione. Perché l’ordinanza del Presidente della regione Siciliana e le parole del Segretario della Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei Sicilia. Alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo”.

Faraone si riferisce soprattutto all’ordinanza di Musumeci secondo cui tutti i migranti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza in Sicilia dovevano essere trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori dalla Regione.

“Scrivere un’ordinanza farlocca e disumana non solo va …









