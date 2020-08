L’Elzeviro di Bonagiuso: “Così san tutto. La scuola della strada”

Così fan tutte, ossia “La scuola degli amanti” è un’opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart. È la terza e ultima delle tre opere buffe scritte dal compositore salisburghese su libretto di Lorenzo da Ponte.



Ci siamo permessi di parafrasare titolo e sottotitolo in questo tempo feroce intra-covid, laddove i registri di allarme sociale hanno toccato punte elevatissime, e anche livelli di irresponsabilità da brivido. Si sa “sine lege” nullum crimen, nulla poena. Ovvero, se non è prevista una regola precisa non la si può violare, e quindi non si configura nessun reato. Ovviamente. Ma perché una regola sia “rispettabile”, passatemi il verbo, serve la sanzione: tutti sanno che se è obbligo avere il pos per i pagamenti, ma non è prevista sanzione per chi non ce l’ha, in realtà la norma & …









