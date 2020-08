Un incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Marinella di Selinunte in prossimità dell’incrocio tra la Via Persefone e la Via Castore e Polluce. Coinvolti nel sinistro una Fiat Panda ed uno ciclomotore.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha prontamente soccorso un giovane ragazza che si trovava a bordo del veicolo a due ruote insieme ad un coetaneo. I sanitari hanno trasportato la giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Ignare al momento le sue condizioni.

L'articolo Incidente a Marinella, giovane trasportata al Pronto Soccorso









