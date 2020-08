Il concorso truccato per i Vigili del Fuoco. Dirigente  indagato e … promosso

Gli allievi dei Vigili del Fuoco vanno a lezione dal dirigente indagato per il concorso truccato per i Vigili del Fuoco…

Il dirigente dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Pipitone, alcamese, è stato incaricato per svolgere il ruolo di vice direttore negli Staff Didattici dell’ 89^ corso Allievi Vigili del Fuoco per la Regione Sicilia.

Non è un caso di omonimia: si tratta proprio dello stesso Pipitone che è sotto indagine della Procura di Trapani per mazzette nei concorsi per posti di Vigile del Fuoco nella piccola cittadina di Alcamo, con particolare riguardo alla graduatoria tuttora vigente ossia quella per 250 posti.

La singolare circostazione è denunciata dal Sindacato Unitario di Base – CUB: ” Abbiamo scritto del sottosegretario al Ministero dell’Interno on. Carlo Sibilia con delega al Dipartimento VVF e al massimo vertice del CNVVF dott. Fabio Dattilo la nota che si allega per chiedere la rimozione dall’incarico …









