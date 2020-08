“I tanti problemi dell’ospedale di Marsala. Sindaco, faccia qualcosa”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore indirizzata al sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, sui tanti problemi dell’ospedale “Paolo Borsellino”, rivolgendo al primo cittadino un appello.

Egregio Signor Sindaco, ho avuto modo di constatare, attraverso la lettura di alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale e regionale, che l’offerta sanitaria pubblica, rappresentata a Marsala dal Presidio Ospedaliero Paolo Borsellino, presenterebbe innumerevoli e gravi criticità.

La circostanza che tutti gli operatori sanitari -ovviamente tranne il direttore.- dell’Unità operativa complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del nosocomio marsalese abbiano dovuto scrivere un ” _esposto di 5 pagine” per cercare di vedere risolte alcune criticità nella gestione del Pronto Soccorso la dice lunga anche perché sembrerebbe che i destinatari di tale denuncia, vertici dell’Asp ed Assessore regionale alla sanità, non abbiano ancora adottato alcun provvedimento.

Maggiore gravità assumerebbe se, come evidenziato nell'articolo …









