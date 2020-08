Gibellina. Continuano gli appuntamenti con “Gibellina d’Estate”. Stasera il gruppo “Madonia Brass Group”

Gibellina. Questa sera all’interno della Piazza 15 gennaio, alle 21:30, si esibirà il gruppo “Madonia Brass Group”.

Il gruppo musicale, diretto dal maestro Giuseppe Ricotta, composto da 10 ottoni, eseguirà brani tratti da colonne sonore di famosi film, brani della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dell’Aida di Giuseppe Verdi. Un tributo speciale sarà dedicato al Maestro Ennio Morricone.

A presentare la serata Davide Scibilia.

Il Comune ricorda che anche per l’appuntamento di questa sera varranno le seguenti indicazioni:

– Sarà obbligatorio per il pubblico usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dall’area transennata e per tutti gli spostamenti all’interno della stessa;

– Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al proprio posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto;

– Il pubblico sarà invitato a …









