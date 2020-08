L’imprenditore e proprietario del Billionaire è positivo al coronavirus e ricoverato al San Raffaele di Milano da lunedì

Milano – Flavio Briatore è ricoverato da lunedì 25 agosto al San Raffale di Milano per aver contratto il Covid. Al momento del ricovero le sue condizioni non erano gravi, oggi sono in corso nuovi controlli.









Leggi la notizia completa