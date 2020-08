Ennesimo incendio nel quartiere San Giuliano, in territorio Casa Santa Erice.

L’allarme è scattato pochi minuti fa e l’incendio è ancora in corso.

Le fiamme si sono sviluppate in Via Teocrito, traversa di via dei pescatori.

Sono ormai innumerevoli i casi di incendio, quasi sempre di natura dolosa, che coinvolgono delle automobili.

Gli scorsi episodi, però, sono avvenuti in tarda serata. Al contrario di questo, avvenuto nelle ore diurne









Leggi la notizia completa