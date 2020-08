Coronavirus, salgono i positivi in provincia di Trapani. Adesso sono 15

Salgono a 15 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Uno in più rispetto a ieri. Lo comunica l’Asp di Trapani nel bollettino quotidiano.

Il nuovo caso è stato registrato a Trapani, che sale a 6 positivi al Covid. Nelle altre città questa è la situazione: Alcamo 2, Calatafimi 1, Erice 2, Marsala 2, Paceco1.

In particolare: i 2 casi riscontrati ad Alcamo riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 21.746 tamponi in provincia di Trapani, un centinaio in più rispetto a ieri. Mentre i test sierologici sul personale sanitario sono 9675 e i test per la ricerca antigene 1025.

Dall’inizio …









Leggi la notizia completa