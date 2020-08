Coronavirus, in Sicilia 2.634 tamponi: 24 nuovi contagiati, nessun migrante La RepubblicaCoronavirus, 24 nuovi positivi in Sicilia: zero casi a Palermo, impennata di guariti PalermoTodayCoronavirus: 65 nuovi positivi in Sicilia, 58 migranti Agenzia ANSATamponi Covid: la Sicilia è ultima lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus, ufficio statistica: “Sicilia ultima per tamponi” Sky Tg24 Visualizza la copertura completa su Google News









