Coronavirus. Ecco il vaccino italiano. Sicilia ultima per tamponi. La situazione contagi 

L’emergenza coronavirus in Sicilia si scontra con quella sulla gestione dei migranti. Una situazione che sta vedendo in queste ore un duro faccia a faccia tra governo regionale e nazionale.

Nel frattempo la Sicilia è la Regione italiana che fa meno tamponi. Non solo, è quella che il più basso rapporto di guariti rispetto ai positivi. Emerge dai dati studiati e pubblicati dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo.

Per Musumeci l’emergenza in Sicilia sono i migranti, che, secondo lui, portano il coronavirus. Il problema è invece l’inefficienza della rete regionale.

La Sicilia è anche ai vertici circa il numero di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti e con il più basso rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi.

L’isola in rapporto alla popolazione residente, è l’ultima per il numero di tamponi effettuati: 6570,6 ogni 100mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 13.293,2 tamponi ogni 100mila abitanti. Tutti …









Leggi la notizia completa