Chi sale e chi scende. Sulla nave quarantena di Trapani arrivano altri migranti

Neanche il tempo di sbarcare gli oltre 600 migranti, che la nave quarantena noleggiata per ospitare a bordo i migranti, la Azzurra della compagnia Grandi Navi Veloci, e pronta ad accogliere altri migranti.

Sono 62 migranti positivi al coronavirus e asintomatici che stavano a Pozzallo. Stamattina è stato organizzato il loro trasferimento a Trapani in pullman, per fare la quarantena a bordo della nave.

Quattro minori negativi al Coronavirus raggiungeranno a breve strutture idonee alla loro accoglienza. Un altro gruppo di migranti, già negativizzati al primo tampone, dovrà attendere una seconda prova. All’hot spot di Pozzallo che ha una capienza massima di 220 posti, restano al momento un centinaio di migranti.











Leggi la notizia completa