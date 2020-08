Campofelice di Roccella, si presenta il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”

REDAZIONE – Organizzata da BCsicilia, dal Comune di Campofelice di Roccella e da Giambra Editori, si terrà giovedì 27 agosto 2020 alle ore 21,30 la presentazione del libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”. Dopo i saluti di Michela Taravella, Sindaco di Campofelice di Roccella, è prevista la presentazione di Anna Laurà, Presidente BCsicilia Sezione di Campofelice. Letture a cura di Maria Carla Bifarella, Annalisa Colombo, Giovanni Curione, Frank La Brasca, Romida Lacanà. L’Editore Pierangelo Giambra sarà presente all’evento. L’incontro si terrà in Piazzetta Anna Frank a Campofelice di Roccella.

Il volume: Il 1943 segna la svolta della Seconda guerra mondiale. La notte tra il 9 e il 10 luglio non fu solo il momento dello sbarco …









Leggi la notizia completa