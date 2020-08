Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: A Caorle si assegna lo scudetto 2020

Il grande beach volley torna a dare spettacolo sulle spiagge italiane e precisamente 368 giorni dopo l’assegnazione dello scudetto 2019 farà tappa a Caorle per dar vita alla nuova stagione del Campionato Italiano assoluto, la numero 27, che segnerà a tutti gli effetti la ripresa dell’attività in campo dopo il drastico stop che ha interrotto la stagione agonistica. Il week end tricolore, in programma anche quest’anno presso la PiterPan Beach Arena sul lungomare Trieste a Caorle (VE) dal 27 al 30 agosto, seppur a porte chiuse senza presenza di pubblico per via dell’emergenza sanitaria, si preannuncia di altissimo livello grazie alle numerose coppie di caratura internazionale, dai vice campioni olimpici di Rio 2016 Lupo-Nicolai ai freschi vincitori del World Tour 1 stella di Lubiana Abbiati-Andreatta a lle azzurre Menegatti-Orsi Toth. Ai nastri di partenza della finale scudetto saranno presenti un totale di 111 coppie (47 femminili e 64 maschili, …









Leggi la notizia completa