Un Incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato intorno alle 14.30 sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo. Un camion è uscito di strada finendo sul guardrail, L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Gallitello e la diramazione per Trapani, in direzione Palermo. Sono in corso i rilevamenti da parte della Polizia Stradale. Miracolosamente illeso il conducente pare che non siano altri feriti









