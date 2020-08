Caldo. Allerta rossa in alcune zone della Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani

Caldo, raffiche di vento e ondate di calore che fanno alzare il livello d’allerta come comunicato dalla protezione civile regionale per la giornata di oggi. Per le province di Palermo e Agrigento ieri sera è stato diffuso il bollettino con i livelli di allerta rossa, mentre nel resto dell’Isola l’allerta è arancione.

Caldo, ma respirabile in provincia di Trapani che giò da oggi dovrebbe rinfrescarsi leggermente. Ecco le previsioni.

Martedì, 25 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29.5°C, la minima di 22.1°C, lo zero termico si attesterà a 4926m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Mercoledì, 26 agosto: Bel tempo con sole splendente per l’intera …









Leggi la notizia completa