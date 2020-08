Calatafimi Don Bosco, ufficiale l’arrivo di Walter Figuccio in panchina

Walter Figuccio ricomincia dall’USD Calatafimi Don Bosco. La dirigenza calatafimese ha voluto fortemente Figuccio: “Mi appresto a gettarmi con entusiasmo a capo fitto in questa nuova avventura – commenta ai nostri microfoni il mister – per una squadra che mi ha cercato e a cui non ho potuto dire di no. Speriamo di fare bene”. Il tecnico torna a Calatafimi dopo aver vestito la maglia del Don Bosco. Nella scorsa stagione, dal Gennaio 2020, siedeva sulla panchina dell’ASD Città di Salemi in Terza Categoria: “Stiamo già lavorando alla rosa”, anche se c’è da scommettere che la società gli metterà a disposizione una rosa di valore che possa dire la propria dopo i risultati altalenanti delle ultime stagioni. Un nuovo banco di prova per mister Figuccio che negli anni ha ben figurato con la Juvenilia, a Valderice …









