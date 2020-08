Avvistato un fenicottero sulle spiagge di Triscina

Un fenicottero e’ stato avvistato questa mattina sulla battigia a Triscina a poche decine di metri da dove sorgeva L’albergo ristorante Lo squalo. Le spiagge di Triscina si confermano ancora una volta incontaminate ed attirano gli animali. Dopo essere state scelte dalle tartaruga caretta caretta e dall’uccello fratino per deporre le uova anche questo esemplare di fenicottero ha scelto Triscina. Grande curiosità per decine di bagnanti che si sono avvicinati al volatile che per nulla infastidito ha continuato a passeggiare quasi come se volesse mettersi in posa davanti agli improvvisati reporter.

l fenicottero rosa o fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) è un grande uccello diffuso in Asia, Africa e in Europa meridionale.

Raggiunge un’altezza di 140 cm e un’apertura alare di 240 cm. Pesa fino a 5,6 kg nei maschi e fino a 3,5 kg nelle femmine.









