“A voi che in Sicilia gioite per l’ordinanza anti-migranti di Musumeci dico, non venite più a messa”

Dopo l’ordinanza di Musumeci senza valore se non quello propagandistico, un parroco siciliano, don Lorenzo Russo, ha scritto ai propri parrocchiani un messaggio chiaro e inequivocabile, per ricordargli cosa è il Vangelo: “A quanti tra questi oggi gioiscono per l’ordinanza di Musumeci convinti da domani di essersi liberati del problema delle migrazioni, a quanti osannano scelte politiche che non fanno il bene dei poveri di questo mondo ma guardano solo al proprio interesse. A voi dico: non venite a Messa, state perdendo tempo! Non giova a nulla battervi il petto, ascoltare la Parola del Vangelo, nutrirvi dell’Eucarestia. La vostra ipocrisia vi precede. Chiedete coerenza a chi vi circonda, imparate voi ad essere coerenti con la fede che dite di professare. Sennò saremo solo come i “sepolcri imbiancati” di cui parla Gesù: che si lasciano ammirare dalla gente per …









