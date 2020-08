Varese: contro esodo estivo, i Carabinieri controllano le strade e la movida.

REDAZIONE – Nel weekend appena trascorso i Carabinieri del Comando provinciale di Varese hanno intensificato i controlli sulle strade e agli esercizi pubblici. Oltre ai consueti obiettivi del periodo estivo – rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, contrasto ai reati predatori – i militari dell’Arma varesina hanno proseguito nei controlli ai locali pubblici, in particolare alla verifica della normativa per il contenimento del contagio dal virus COVID – 19. I servizi, disposti dal Comando Interregionale “Pastrengo” di Milano hanno riguardato le arterie stradali interessate dal maggior traffico veicolare ed i luoghi di maggiore afflusso di persone (Centri commerciali, parcheggi, piazze principali, ecc…), dove i militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia. A Varese sono state identificate circa 100 persone, di cui oltre 20 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale e controllati 40 veicoli in circolazione. Sono state inoltre elevate 4 contravvenzioni al Codice …









Leggi la notizia completa