Trapani, quarantena finita. Sbarcano i 603 migranti della nave Azzurra

Sono sbarcati questa mattina al porto di Trapani gli oltre 600 migranti che si trovavano a bordo della nave quarantena “Azzurra” della GNV.

Le operazioni di sbarco sono gestite da Questura e Prefettura di Trapani e tutto si è svolto in maniera regolare.

I profughi hanno osservato i 15 giorni di quarantena obbligatoria a bordo della nave che dal 9 agosto si trovava in rada davanti al porto di Trapani.

Tutti i 603 migranti sono negativi al Coronavirus, come certificato dal doppio tampone effettuato al termine del periodo di quarantena. Erano rimasti 5 positivi al Covid sui quali è stato effettuato il doppio tampone risultato negativo.

I migranti sono in parte dell’Africa subsahariana e in parte tunisini. Per i primi ci sarà il trasferimento nei centri di accoglienza per il riconoscimento dello status di rifugiati. I tunisini invece saranno rimpatriati.

Sulla questione migranti, intanto, è intervenuto il Circolo di Trapani









