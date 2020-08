Tranchida sui migranti: “Rimandare a casa le oltre 400 persone non aventi titolo”

Stamane al molo Ronciglio del porto di Trapani, sono stati fatti sbarcare i migranti che hanno effettuato i 14 giorni di quarantena a bordo della GNV “Azzurra” che sono risultati negativi al tampone rinofaringeo per essere successivamente portati nei centri di accoglienza.

Ai migranti di origine subsahariana verrà riconosciuto lo status di richiedente asilo politico perchè provenienti da paesi in guerra o soggetti a carestie, mentre agli altri di origine tunisina sarà ordinato di fare rientro nel proprio paese d’origine.

Non è tardata ad arrivare la dichiarazione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che ha comunicato, tramite video su facebook, lo sbarco dei migranti.

“Spero -dice il sindaco- che il ministro dell’interno rimandi a casa propria chi non ha diritto di asilo politico come ha fatto l’ex ministro Matteo Salvini. Quello che vi dico-continua il primo cittadino- serve a …









