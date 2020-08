Sicilia, choc all’ospedale: salma dell’obitorio ricoperta da formiche

Una salma, nell’obitorio, ricoperta da formiche. Accade in Sicilia, all’ospedale “Cervello” di Palermo.

La denuncia è del figlio del morto. L’uomo è deceduto nel reparto di Ematologia e portato nella notte in camera mortuaria: “Il suo corpo coperto da insetti. Non abbiamo potuto salutarlo per le regole anti Covid, tutto dovrebbe essere sanificato. Come è possibile?” denuncia il figlio a Palermo Today.

Come se non bastasse il dolore per la grave perdita i parenti di un uomo di 66 anni morto per una grave forma di leucemia, entrando nella camera mortuaria, hanno trovato il volto del defunto ricoperto da centinaia di formiche: è accaduto all’ospedale Cervello di Palermo, dove l’uomo era stato ricoverato nel reparto di ematologia da otto giorni. Le sue condizioni sono precipitate ieri sera e intorno alla mezzanotte è deceduto. Quando questa mattina i suoi cari hanno raggiunto l’obitorio si sono trovati di fronte a …









