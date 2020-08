Sbarcati a Trapani i migranti dell’Azzurra. Foglio di via per 500 tunisini

Sono terminate le operazioni di sbarco per le oltre 600 persone a bordo della nava “Azzurra”. Sono stati lì, davanti al porto di Trapani, per due settimane, per fare a bordo la quarantena obbligatoria anti – coronavirus. Tra l’altro una trentina di persone sono risultate positive. Adesso, per i 500 tunisini arriva l’espulsione: non possono restare in Italia. Per gli altri, invece, è previsto il collocamento negli hotspot e nei centri di accoglienza, in attesa di valutare il loro status. Tutto questo mentre Musumeci è stato sconfessato dal Ministro dell’Interno, dopo la sua ordinanza che prevedeva l’allontanamento, non si capisce bene come, di tutti i migranti dalla Sicilia in 24 ore.

“E’ la dimostrazione plastica che l’ordinanza di Musumeci, come ha già precisato il Viminale, è inapplicabile. Altrimenti non sarebbe stato possibile il loro sbarco. La Regione non ha poteri sulla gestione dei flussi migratori”, dice all’Adnkronos il sindaco …









Leggi la notizia completa