Referendum parlamentari. “La Destra per il NO”, costituito il comitato a Trapani

Sotto la presidenza dell’on. Michele Rallo, si é costituito a Trapani il Comitato “Destra per il NO”.

Il Comitato intende rappresentare i tantissimi elettori di destra che, anche in dissenso con le indicazioni ufficiali dei rispettivi partiti, al referendum del 20 e 21 settembre voteranno convintamente “No”.

Tra le tante ragioni del NO, il comitato ne sottolinea due: una di carattere localistico ed una di carattere generale.”Sul piano locale: occorre respingere una cosiddetta “riforma” che con ogni probabilitá priverebbe la nostra provincia (come tutte le realtá territoriali minori) della possibilitá di eleggere una propria rappresentanza parlamentare.

Sul piano generale: bisogna cogliere l’occasione per battere nelle urne la coalizione giallo-rossa che é la madrina politica di questo ennesimo pasticcio istituzionale. Ricordiamoci che, con la vittoria del NO al referendum costituzionale del 2016, ci siamo liberati di Renzi. Adesso, con …









