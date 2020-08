Termineranno questa settimana i lavori di nuova pavimentazione della strada statale 119, nel tratto compreso fra Santa Ninfa e Castelvetrano. I lavori, che sono stati appaltati dall’Anas, rientrano in una nuova tranche di gare in Accordo quadro: in totale 40 milioni per tutta la Sicilia, dei quali 5 milioni destinati per le strade statali in provincia di Trapani. I lavori sono iniziati i primi di agosto con la scarificazione del vecchio manto d’asfalto e con la posa del nuovo.

L’articolo Nuovo asfalto sulla SS119 Santa Ninfa-Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa